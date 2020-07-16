Меценат, который сделал ценный подарок Тростянецкому музею, переезжает в Тростянец Продолжается сбор экспонатов для будущего музейно-выставочного комплекса в селе Заречное.

- Тематически важный период средневековья, чтобы сделать качественную экспозицию в Заречном. В поисках интересных экспонатов я знакомлюсь, общаюсь с коллекционерами из разных городов Украины, - рассказывает городской голова Юрий Бова. - И добавляет: некоторые исторические вещи покупаю на аукционах, у коллекционеров за счет собственных средств, чтобы передать их в музей в Заречном. С удовольствием вношу свою личную частичку в дело, которым я загорелся!

Приятно отметить, что все больше коллекционеров дарит древние ценные вещи для будущего музея в селе Заречное.

27 июля в музейно-выставочном центре «Тростянецкий» состоялась торжественная передача новых уникальных экспонатов для музея от коллекционера, мецената Александра Кияна из Харькова. В Тростянец он прибыл со своей семьей. Коллекционер подарил уникальный набор из более 100 колец 14-17 века.

В коллекции представлены кольца татаро-монгольского периода, казацких времен. Каждый перстень отражает определенную историческую эпоху. Украшенные - драгоценными камнями, с тиснением, эмалью внутри - каждый из них неповторим.

Кстати, Александр Иванович со своей семьей меняет место жительства с Харькова на Тростянец. Недавно он взял в аренду через аукцион земельный участок в Тростянце и планирует вместе с семьей заниматься здесь предпринимательской деятельностью в разных направлениях. Его предприятие будет зарегистрировано в Тростянце, поэтому налоги будут идти в местный бюджет.

Жена Александра - Юлия отметила, что переезжает в Тростянец с удовольствием. «Поездив по Украине, выбрали именно Тростянец, потому что здесь хорошая экология, красиво и чисто вокруг, комфортные условия для проживания и отдыха!».