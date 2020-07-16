Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:32293

Меценат, который сделал ценный подарок Тростянецкому музею, переезжает в Тростянец

Продолжается сбор экспонатов для будущего музейно-выставочного комплекса в селе Заречное.

- Тематически важный период средневековья, чтобы сделать качественную экспозицию в Заречном. В поисках интересных экспонатов я знакомлюсь, общаюсь с коллекционерами из разных городов Украины, - рассказывает городской голова Юрий Бова. - И добавляет: некоторые исторические вещи покупаю на аукционах, у коллекционеров за счет собственных средств, чтобы передать их в музей в Заречном. С удовольствием вношу свою личную частичку в дело, которым я загорелся!

Приятно отметить, что все больше коллекционеров дарит древние ценные вещи для будущего музея в селе Заречное.

27 июля в музейно-выставочном центре «Тростянецкий» состоялась торжественная передача новых уникальных экспонатов для музея от коллекционера, мецената Александра Кияна из Харькова. В Тростянец он прибыл со своей семьей. Коллекционер подарил уникальный набор из более 100 колец 14-17 века.

В коллекции представлены кольца татаро-монгольского периода, казацких времен. Каждый перстень отражает определенную историческую эпоху. Украшенные - драгоценными камнями, с тиснением, эмалью внутри - каждый из них неповторим.

Кстати, Александр Иванович со своей семьей меняет место жительства с Харькова на Тростянец. Недавно он взял в аренду через аукцион земельный участок в Тростянце и планирует вместе с семьей заниматься здесь предпринимательской деятельностью в разных направлениях. Его предприятие будет зарегистрировано в Тростянце, поэтому налоги будут идти в местный бюджет.

Жена Александра - Юлия отметила, что переезжает в Тростянец с удовольствием. «Поездив по Украине, выбрали именно Тростянец, потому что здесь хорошая экология, красиво и чисто вокруг, комфортные условия для проживания и отдыха!».

Общество
view counter

Новости

На Сумщине 454 случая коронавируса: подробности
Сегодня 09:29
Губернатор Сумщины по пьяни открыл стрельбу?
Вчера 17:31
Губернатор Сумщины хочет отдать сумской аэропорт туркам
Сегодня 14:55
Прошла жеребьевка переходных матчей в первую лигу
Сегодня 14:51
Турки хотят построить на Сумщине асфальтные заводы и ремонтировать дороги
Сегодня 14:46
«Food Centre-СумДУ» начнет новый сезон во Львове
Сегодня 14:39
На Сумщине мошенник выманил у работницы почты почти 400 тысяч гривен
Сегодня 14:23
Сумские депутаты решили в августе отдохнуть
Сегодня 14:18
Ушел из жизни старейший священник Сумской епархии
Сегодня 13:43
«Я угощу тебя булочкой с сосиской!»: в Глухове группа подростков-извращенцев охотится на детей
Сегодня 13:36
В Конотопе устанавливают «кнопки экстренного вызова помощи»
Сегодня 13:31
Во время аварии в Сумах травмировался велосипедист
Сегодня 12:59
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.