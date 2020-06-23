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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:35315

Кому сегодня в Сумах отключили воду?

«Служба 15-80» сообщает о проведении регламентных и ремонтных работ на домовых сетях.

Отдел «Служба 15-80» сообщает о регламентных и ремонтных работах на внутридомовых сетях, требующих отключения воды.

Речь идет о домах по адресам: ул. Заливная, 1 (установка счетчиков в квартире), ул. Прокофьева, 30, ул. Заливная, 11 (замена стояков в квартирах), пр-т М. Лушпы, 31 (замена крана и установка счетчиков в квартире), ул. Прокофьева, 36 (замена стояка ГВС в квартире), ул. Петропавловская, 109 (замена канализационного стояка в квартире), ул. А. Береста, 5 (замена канализационного стояка в квартире), ул. Засумская, 14 (замена коренного крана в квартире, ул. Засумская, 16Б (замена стояков в квартире).

Общество Отключение воды
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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