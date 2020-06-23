Кому сегодня в Сумах отключили воду? «Служба 15-80» сообщает о проведении регламентных и ремонтных работ на домовых сетях.

Отдел «Служба 15-80» сообщает о регламентных и ремонтных работах на внутридомовых сетях, требующих отключения воды.

Речь идет о домах по адресам: ул. Заливная, 1 (установка счетчиков в квартире), ул. Прокофьева, 30, ул. Заливная, 11 (замена стояков в квартирах), пр-т М. Лушпы, 31 (замена крана и установка счетчиков в квартире), ул. Прокофьева, 36 (замена стояка ГВС в квартире), ул. Петропавловская, 109 (замена канализационного стояка в квартире), ул. А. Береста, 5 (замена канализационного стояка в квартире), ул. Засумская, 14 (замена коренного крана в квартире, ул. Засумская, 16Б (замена стояков в квартире).