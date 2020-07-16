Лента

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 10:35247

Фонд соціального страхування: ситуація з виплатами

Фонд продовжує нараховувати суми витрат на медико-соціальні послуги та здійснить виплати потерпілим після закінчення карантину або зняття обмежень.

З 18 квітня 2020 року Фонд соціального страхування України на вимогу закону тимчасово зупинив фінансування медичних і соціальних послуг та окремих виплат для потерпілих на виробництві, осіб з інвалідністю та осіб, що працюють, на період дії карантину. Обмеження накладено пунктом другим частини п’ятої прикінцевих положень Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державний бюджет України на 2020 рік».

Відповідно до його положень до завершення дії карантину ФССУ не може здійснювати фінансування:

– витрат на придбання лікарських засобів і виробів медичного призначення, гігієнічних виробів (зокрема, підгузків або пелюшок) для потерпілих на виробництві, осіб з інвалідністю;

– спеціального медичного та постійного стороннього догляду, побутового обслуговування для потерпілих на виробництві, осіб з інвалідністю;

– додаткового харчування для потерпілих на виробництві, осіб з інвалідністю;

– санаторно-курортного лікування для потерпілих від нещасних випадків на виробництві або професійних захворювань, осіб з інвалідністю;

– лікування в реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів після перенесених захворювань і травм для працівників;

– одноразових допомог потерпілим на виробництві або членам їхніх сімей у разі смерті потерпілих (окрім одноразових допомог родинам у разі смерті від гострого професійного захворювання через COVID-19).

Водночас ФССУ продовжує нараховувати належні суми витрат на медико-соціальні послуги, а також одноразові допомоги. Кошти можуть бути направлені на рахунки потерпілих, осіб з інвалідністю та членів їхніх сімей після припинення дії обмежень, встановлених Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про державний бюджет України на 2020 рік».

Виконавча дирекція Фонду соціального страхування України звернулася до Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів і Міністерства соціальної політики України щодо усунення встановлених обмежень.

Також виконавчою дирекцією було підтримано проєкт Закону України «Про внесення зміни до розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державний бюджет України на 2020 рік» щодо соціального страхування» (реєстр. № 3692-1 від 06.07.2020), який спрямовано на усунення зазначених обмежень.

За підсумками засідання Координаційної ради з питань захисту соціальних прав було прийнято рішення рекомендувати Уповноваженому ВРУ з прав людини сприяти у відновленні надання медико-соціальних послуг потерпілим на виробництві, одноразових виплат у разі нещасного випадку чи профзахворювання та реабілітаційного лікування працівників на базі санаторно-курортних закладів коштом Фонду.

Общество Виплати для потерпілих на виробництві Фінансування медичних та соціальних послуг
view counter

Новости

На Сумщине 454 случая коронавируса: подробности
Сегодня 09:29
Губернатор Сумщины по пьяни открыл стрельбу?
Вчера 17:31
Ушел из жизни старейший священник Сумской епархии
Сегодня 13:43
«Я угощу тебя булочкой с сосиской!»: в Глухове группа подростков-извращенцев охотится на детей
Сегодня 13:36
В Конотопе устанавливают «кнопки экстренного вызова помощи»
Сегодня 13:31
Во время аварии в Сумах травмировался велосипедист
Сегодня 12:59
Сумские ориентировщицы отличились на Черкащине
Сегодня 12:38
Полиция Сумщины разыскивает мошенника, который оставил без денег конотопчанина
Сегодня 12:26
В Шостке ремонтируют поликлинику № 4, где будут вести прием узкопрофильные врачи (видео)
Сегодня 11:55
На Сумщине прогнозируют жаркий и сухой август
Сегодня 11:20
На Сумщине мошенники звонят от имени начальника налоговой
Сегодня 11:08
На Сумщины пожарные ликвидировали возгорание жилого дома на трех хозяев
Сегодня 11:02
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.