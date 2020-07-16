Фонд соціального страхування: ситуація з виплатами Фонд продовжує нараховувати суми витрат на медико-соціальні послуги та здійснить виплати потерпілим після закінчення карантину або зняття обмежень.

З 18 квітня 2020 року Фонд соціального страхування України на вимогу закону тимчасово зупинив фінансування медичних і соціальних послуг та окремих виплат для потерпілих на виробництві, осіб з інвалідністю та осіб, що працюють, на період дії карантину. Обмеження накладено пунктом другим частини п’ятої прикінцевих положень Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державний бюджет України на 2020 рік».

Відповідно до його положень до завершення дії карантину ФССУ не може здійснювати фінансування:

– витрат на придбання лікарських засобів і виробів медичного призначення, гігієнічних виробів (зокрема, підгузків або пелюшок) для потерпілих на виробництві, осіб з інвалідністю;

– спеціального медичного та постійного стороннього догляду, побутового обслуговування для потерпілих на виробництві, осіб з інвалідністю;

– додаткового харчування для потерпілих на виробництві, осіб з інвалідністю;

– санаторно-курортного лікування для потерпілих від нещасних випадків на виробництві або професійних захворювань, осіб з інвалідністю;

– лікування в реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів після перенесених захворювань і травм для працівників;

– одноразових допомог потерпілим на виробництві або членам їхніх сімей у разі смерті потерпілих (окрім одноразових допомог родинам у разі смерті від гострого професійного захворювання через COVID-19).

Водночас ФССУ продовжує нараховувати належні суми витрат на медико-соціальні послуги, а також одноразові допомоги. Кошти можуть бути направлені на рахунки потерпілих, осіб з інвалідністю та членів їхніх сімей після припинення дії обмежень, встановлених Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про державний бюджет України на 2020 рік».

Виконавча дирекція Фонду соціального страхування України звернулася до Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів і Міністерства соціальної політики України щодо усунення встановлених обмежень.

Також виконавчою дирекцією було підтримано проєкт Закону України «Про внесення зміни до розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державний бюджет України на 2020 рік» щодо соціального страхування» (реєстр. № 3692-1 від 06.07.2020), який спрямовано на усунення зазначених обмежень.

За підсумками засідання Координаційної ради з питань захисту соціальних прав було прийнято рішення рекомендувати Уповноваженому ВРУ з прав людини сприяти у відновленні надання медико-соціальних послуг потерпілим на виробництві, одноразових виплат у разі нещасного випадку чи профзахворювання та реабілітаційного лікування працівників на базі санаторно-курортних закладів коштом Фонду.