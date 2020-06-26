На Сумщине полиция оперативно задержала разбойника, напавшего на пенсионерку (видео)

Сообщение о разбойном нападении в полицию поступило от 59-летней жительницы Середина-Буды. По указанному адресу немедленно выехала следственно-оперативная группа полиции.
Заявительница рассказала, что сначала неизвестный просто зашел в дом и попросил у нее сигарет. Пенсионерка отказала, и он ушел. Однако через несколько минут «визитер» вернулся уже с ножом в руках. Угрожая им, потребовал денег. Хозяйка не растерялась, бросилась на вооруженного нападающего, выгнала его из дома и тут же вызвала полицейских.
«Получив от потерпевшей описание внешности злоумышленника, наши сотрудники немедленно начали его поиски, - рассказывает Сергей Титенко, начальник Середина-Будского отделения полиции. - И за полчаса задержали подозреваемого на одной из улиц райцентра - это оказался неоднократно судимый 42-летний житель Киева».
Пока подозреваемый отказывается общаться с правоохранителями.
Сейчас мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В отношении него открыто уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины «Разбой». За содеянное ему грозит от семи до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
По ходатайству прокуратуры взят под стражу разбойник, который в центре города напал на женщину....
Инцидент произошел днем 20 июля по улице Герцена в Сумах....
Злоумышленники ограбили полицейского и военнослужащего Национальной гвардии, когда те возвращались домой поздно ночью. Оперативники внутренней безопасности полиции совместно с другими...
До 15 лет лишения свободы грозит трем участникам организованной группы, которые обвиняются в разбойных нападениях на одиноких пенсионеров....
Напомним: в конце марта сотрудники Управления уголовного розыска, Следственного управления ГУНП в области при силовой поддержке бойцов спецподразделения «КОРД» задержали...