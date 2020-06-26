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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:56228

На Сумщине полиция оперативно задержала разбойника, напавшего на пенсионерку (видео)

В Середина-Буде днем в дом местной жительницы ворвался неизвестный и, угрожая ножом, требовал у пожилой женщины деньги. Та оказалась не из робкого десятка: дала злоумышленнику решительный отпор и немедленно вызвала полицейских.

Сообщение о разбойном нападении в полицию поступило от 59-летней жительницы Середина-Буды. По указанному адресу немедленно выехала следственно-оперативная группа полиции.

Заявительница рассказала, что сначала неизвестный просто зашел в дом и попросил у нее сигарет. Пенсионерка отказала, и он ушел. Однако через несколько минут «визитер» вернулся уже с ножом в руках. Угрожая им, потребовал денег. Хозяйка не растерялась, бросилась на вооруженного нападающего, выгнала его из дома и тут же вызвала полицейских.

«Получив от потерпевшей описание внешности злоумышленника, наши сотрудники немедленно начали его поиски, - рассказывает Сергей Титенко, начальник Середина-Будского отделения полиции. - И за полчаса задержали подозреваемого на одной из улиц райцентра - это оказался неоднократно судимый 42-летний житель Киева».

Пока подозреваемый отказывается общаться с правоохранителями.

Сейчас мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В отношении него открыто уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины «Разбой». За содеянное ему грозит от семи до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Разбой
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