На Сумщине на водоеме погиб мужчина Купальный сезон продолжается, однако не все поняли, что такой отдых требует крайней осторожности.

Так, 27 июля в с. Мезеновка Краснопольского района работниками Сумской городской спасательно-водолазной службы, из местного пруда было поднято тело мужчины, 1989 г.р.

Всего в текущем году на водоемах Сумщины погиб 41 человек, из них 31 человек с начала июня, среди них двое детей.

Подчеркиваем - купальный сезон продолжается! Поэтому надо помнить, что нельзя: оставлять детей без присмотра, заходить в воду в нетрезвом состоянии, купаться в незнакомых и необорудованных для этого местах, заплывать слишком далеко от берега. Надо следить друг за другом, чтобы в экстремальной ситуации вовремя оказать необходимую помощь. От ответственности и осторожности зависит безопасность вашего отдыха, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.