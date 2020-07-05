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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:59269

На Сумщине на водоеме погиб мужчина

Купальный сезон продолжается, однако не все поняли, что такой отдых требует крайней осторожности.

Так, 27 июля в с. Мезеновка Краснопольского района работниками Сумской городской спасательно-водолазной службы, из местного пруда было поднято тело мужчины, 1989 г.р.

Всего в текущем году на водоемах Сумщины погиб 41 человек, из них 31 человек с начала июня, среди них двое детей.

Подчеркиваем - купальный сезон продолжается! Поэтому надо помнить, что нельзя: оставлять детей без присмотра, заходить в воду в нетрезвом состоянии, купаться в незнакомых и необорудованных для этого местах, заплывать слишком далеко от берега. Надо следить друг за другом, чтобы в экстремальной ситуации вовремя оказать необходимую помощь. От ответственности и осторожности зависит безопасность вашего отдыха, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.

Общество Утопление
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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