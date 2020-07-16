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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:08268

На Сумщине мошенники звонят от имени начальника налоговой

В Ромнах и на территории обслуживания Роменского управления ГУ ГНС в Сумской области (Роменский, Недригайловский и Л.- Долинский районы) зафиксированы случаи телефонных звонков от неизвестных, которые требуют деньги у субъектов хозяйствования от имени начальника Роменского управления Главного управления ГНС в Сумской области Юрия Чеботарева.

Пресс-служба управления напоминает, что должностные лица ГНС в Сумской области никаких указаний собирать деньги от своего или от имени доверенных лиц не давали и давать не могут. Они всегда действуют исключительно в пределах норм Налогового кодекса и законодательства Украины.

Номер телефона, с которого мошенники звонят субъектам хозяйствования – 095 444-67-66. При этом предпринимателям предоставляются реквизиты карты Ощадбанка 5167.4901.0457.5551.

Налоговики настойчиво советуют быть бдительными и осмотрительными, не вступать в переговоры с телефонными мошенниками и не перечислять им средства. А при выявлении таких махинаций немедленно обращаться в органы Нацполиции, СБУ и прокуратуры.

Право
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