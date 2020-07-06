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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:20298

На Сумщине прогнозируют жаркий и сухой август

Украинский гидрометцентр составил прогноз погоды на август.

Средняя месячная аномалия температуры воздуха в августе ожидается выше нормы на 1,5 ... 3,0 °С по территории Житомирской, Винницкой, Одесской, Хмельницкой, Тернопольской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Ровенской, Волынской, Львовской и Закарпатской областей. На остальной территории, в том числе на Сумщине, ожидается температура выше нормы на 2,0 ... 4,0 °С. На Сумщине ожидается средняя температура 19,9-21,9 °С

Месячная сумма осадков в августе ожидается около нормы (80-120%) на территории Киевской, Житомирской, Ровенской и Закарпатской областей. На территории Черниговской, Одесской, Хмельницкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Львовской и Волынской областей ожидается количество осадков 70-100% от нормы. Количество осадков 50-80% от нормы прогнозируется на территории Черкасской, Винницкой, Николаевской и Черновицкой областей. На остальной территории Украины ожидается месячное количество осадков ниже 50% от нормы. На Сумщине меньше 31 мм.

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Общество Прогноз погоды
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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