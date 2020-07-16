Во время аварии в Сумах травмировался велосипедист

Об этом сообщил представитель патрульной полиции Сумской области Олег Сологуб, пишет Суспільне.
Произошло это около 21.30, на ул. Герасима Кондратьева. «Предварительно, велосипедист ехал на краю дороги, потом начал перестраиваться влево. В это время произошло столкновение», - сказал он.
На место вызвали «скорую»: медицинские работники оказывали помощь мужчине. По предварительной информации, велосипедист получил открытый перелом голени и ушиб головы, рассказал Олег Сологуб.
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