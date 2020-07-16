Во время аварии в Сумах травмировался велосипедист В Сумах 27 июля произошла авария с участием велосипедиста и автомобиля.

Об этом сообщил представитель патрульной полиции Сумской области Олег Сологуб, пишет Суспільне.

Произошло это около 21.30, на ул. Герасима Кондратьева. «Предварительно, велосипедист ехал на краю дороги, потом начал перестраиваться влево. В это время произошло столкновение», - сказал он.

На место вызвали «скорую»: медицинские работники оказывали помощь мужчине. По предварительной информации, велосипедист получил открытый перелом голени и ушиб головы, рассказал Олег Сологуб.