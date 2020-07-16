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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:31107

В Конотопе устанавливают «кнопки экстренного вызова помощи»

60 тысяч гривен выделил Конотопский городской совет для приобретения оборудования и установка в публичных местах кнопок экстренного вызова помощи.

Реагировать на которые в первую очередь будут наряды полиции охраны.

По словам заместителя городского головы Конотопа Сергея Мусиенко, эти приборы в рамках программы «Безопасный город» впервые в области будут установлены именно в Конотопе, в местах с наиболее криминогенной ситуацией.

Чиновник призвал всех неравнодушных горожан и общественных активистов принять участие в обсуждении вопроса, где именно следует установить указанное оборудование, чтобы жители райцентра в случае необходимости могли срочного вызвать правоохранителей, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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