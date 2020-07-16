«Я угощу тебя булочкой с сосиской!»: в Глухове группа подростков-извращенцев охотится на детей О вопиющем случае сообщила местная жительница. Она рассказала, что дважды становилась очевидицей шокирующего инцидента, произошедшего в одном из многоэтажных домов по ул. Ковпака в Глухове, в районе 6-й школы.

«Кто бы мог подумать, что в спальном районе нашей провинции будет орудовать банда малолетних…извращенцев. Может, я не права, но судите сами. Дело в том, что моего шестилетку крайне тяжело удержать в стенах квартиры. Он выходит во двор, гуляет с местной ребятней, а я обычно всегда стараюсь приглядывать. Но в тот день скопилось столько дел, что я отпустила ребенка одного, а сама кашеварила и контролировала дите через открытое окно. На плите доваривался обед, а в двери кто-то громко тарабанил. Еще на пути к входной двери я услышала, как друг моего сына кричит, что его бьют взрослые парни прямо во дворе. Не помня себя сбежала вниз по ступенькам и через секунду уже была на улице. Глазами стала искать дите, но его не было. Внимание привлекла толпа подростков, брезгливо терзающие, как футбольный мяч моего ребенка!

«Снимай штаны!, – приказывал упитанный краснощекий хлопец, – снимай и показывай пис…, а то…»

Честно сказать, я не дала ему закончить фразу, бежала как бизон, готовая растерзать всех восьмерых, кричала звонче сирены. Наглецы не сильно испугались, скорее опешили, что на них несется взрослая тетя – они не поняли, что издеваются над моим ребенком, МОИМ РЕБЕНКОМ! Сына я отправила домой, бегло осмотрела его и спустилась вниз поговорить с хулиганьем, пишет Глухов.инфо.

Никто из них не разошелся, напротив – за считанные минуты они нашли новую жертву – пятилетнего соседского мальчишку. И снова та же картина. Хотелось пожурить их, постыдить на первый раз. Хотелось договориться с ними как со взрослыми вменяемыми ребятами. Но что я увидела? Пустое равнодушие, наглый взгляд и уверенность в собственной безнаказанности: «А шо ты мне сделаешь? Ну, давай…поговорим!» – с ухмылкой бросил мне вызов пухлый подросток. Разговор, надо сказать, не задался сразу. Я дама импульсивная, и борзота в других разжигает во мне чувство острой справедливости. Особенно, когда обижают мое дите. Терпеть надменный тон, или поставить их на место? Я поняла, что не получится ни то, ни другое. Просто пригрозила им полицией, и мы разошлись.

Но дальше – больше. Поднялась в квартиру, сын был напуган. Стала тщательнее осматривать ручки-ножки, искать следы грубой силы – явных ссадин, синяков не было. Пока смотрела, сын стал рассказывать, мол обидчики поймали его и стали силой стаскивать штаны «Я уворачивался, мама, как мог уворачивался… а они заставляли меня…».

Сказать, что у меня случилась истерика – не сказать ничего. Да, стоит сказать, что пока борзота терроризировала дите, в сторонке стояли женщины, тихо и мирно клевали семечки. На мое замечание о равнодушной реакции вяло промямлили: «Это же дети».

Я выслеживала негодяев неделю, караулила сутками напролет, ребенка не выпускала. За горой насущных дел немного переключила внимание на другие события. И тут слышу детский крик во дворе. Смотрю, а извращенцы снова явились. На сей раз принялись терзать другого малыша. Я неслась, что силы. Они увидели меня и разбежались в стороны.

Малыш лежал на земле и плакал. Когда я спросила, что они делали, он ответил, что стаскивали шорты, а потом спросили: «А что ты любишь кушать? Я ответил, что картошечку с котлеткой. А самый толстый сказал: «Пошли ко мне домой. Котлетки у меня нет, но есть булочка с сосиской, тебе понравится!» и все они рассмеялись», – взахлеб рассказывал малыш.

У меня убедительная просьба, мамочки и папочки, берегите деток, смотрите в оба. Я понимаю, что это иногда сложно, но услышьте мой крик! Пока такие малолетние латентные педофилы среди нас – дети в опасности. Кстати, я навела справки и выяснила, что они учатся в ООШ №6, из 7, 8 и 9 класса. Безусловно, если я вновь увижу их в нашем дворе, то сразу же вызову наряд полиции. Пусть их действия оценят по закону – выговор, штраф, поставят на учет…но закрывать на такие вещи глаза однозначно нельзя! Одна интересная деталь, которую рассказали мне дети. Девочки этой своре отребья неинтересны, они охотятся за маленькими мальчиками…»

Сегодня с редакцией Глухов.инфо связались правоохранительные органы и проинформировали, что в полиции этот факт зарегистрировали в журнале единого учета. Усилия правоохранителей направлены на установление всех участников инцидента и их места нахождения.

Полиция предупреждает о недопущении совершения противоправных действий и подчеркивает о привлечении тех, кто их совершает, к ответственности.