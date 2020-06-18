«Food Centre-СумДУ» начнет новый сезон во Львове

Базовая дата старта чемпионата - 22 августа.
Также в первом туре встретятся:
"ХИТ" (Киев) - "ИнБев" (Житомир)
"ДЕ-Трейдинг" (Донецкая обл.) - "Ураган" (Ивано-Франковск)
"Кардинал-Ривне" - "Продэксим" (Херсон)
"Сокол" (Хмельницкий) - "Монолит-Viva Cup" (Харьков)
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