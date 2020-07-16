На Сумщине мошенник выманил у работницы почты почти 400 тысяч гривен Женщина, пытаясь обновить программное обеспечение, сама того не понимая перечислила аферисту несколько сот тысяч гривен.

Жертвой мошенника стала 31-летняя сотрудница одного из почтовых отделений Кролевецкого района. Она рассказала, что в разгар рабочего дня на ее мобильный позвонил неизвестный, который представился сотрудником техподдержки их организации. Собеседник сообщил, что на рабочих компьютерах нужно обновить программное обеспечение. А для этого ей необходимо выполнить определенные действия. Женщина, ничего не заподозрив, выполнила полученные инструкции. Когда после этих манипуляций со счета учреждения исчезло почти четыреста тысяч гривен, она поняла, что попала на крючок афериста. И безотлагательно обратилась в службу безопасности организации. Благодаря этому администрации удалось вернуть часть средств. Однако в руках злоумышленника все же осталось более двухсот тысяч гривен.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество», в рамках которого проводят следственно-розыскные мероприятия с целью установления и задержания злоумышленника.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до трех лет.

Полиция в очередной раз подчеркивает: Не доверяйте незнакомым собеседникам и не спешите выполнять их указания. Тем более, если вы не понимаете сути предложенных вам действий и инструкций по проведению тех или иных операций с банковскими счетами. Будьте внимательны и осмотрительны, и тогда вам не придется быть жертвой аферистов, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.