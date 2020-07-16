Прошла жеребьевка переходных матчей в первую лигу Единственный представитель Сумщины в профессиональном футболе липоводолинский «Альянс» сыграет против 15-й команды Первой лиги.

В Доме футбола состоялась жеребьевка переходных матчей за право участия в Первой лиге 2020/2021.

Согласно ему, «Альянс» сыграет против 15-й команды Первой лиги. Первый матч пройдет на выезде 15 августа, ответный матч - 19 августа дома.

После 26 туров 15-е место в первой лиге занимает запорожский «Металлург», правда у него еще две игры в запасе.