Прошла жеребьевка переходных матчей в первую лигу

В Доме футбола состоялась жеребьевка переходных матчей за право участия в Первой лиге 2020/2021.
Согласно ему, «Альянс» сыграет против 15-й команды Первой лиги. Первый матч пройдет на выезде 15 августа, ответный матч - 19 августа дома.
После 26 туров 15-е место в первой лиге занимает запорожский «Металлург», правда у него еще две игры в запасе.
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