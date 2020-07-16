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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:46171

Турки хотят построить на Сумщине асфальтные заводы и ремонтировать дороги

Сумщина уже не справляется с реализацией программы «Большое строительство». Будут привлекать турков.

Сегодня, 28 июля, в Сумы приехал владелец группы компаний AKAOGLU GROUP Оздемир Акаоглу.

Во время разговора главы Сумской облгосадминистрации Романа Грищенко с турецкими предпринимателями обсуждали возможность инвестирования в дорожную отрасль.

В частности, инвесторы готовы построить в Сумской области асфальтные заводы. Также, по словам Романа Грищенко, они имеют возможность на тендерных процедурах принять участие в строительстве дорог.

Общество Роман Грищенко Турки
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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