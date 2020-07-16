Турки хотят построить на Сумщине асфальтные заводы и ремонтировать дороги

Сегодня, 28 июля, в Сумы приехал владелец группы компаний AKAOGLU GROUP Оздемир Акаоглу.
Во время разговора главы Сумской облгосадминистрации Романа Грищенко с турецкими предпринимателями обсуждали возможность инвестирования в дорожную отрасль.
В частности, инвесторы готовы построить в Сумской области асфальтные заводы. Также, по словам Романа Грищенко, они имеют возможность на тендерных процедурах принять участие в строительстве дорог.
Инвестиции в логистику увеличат объемы экспорта продукции производителей Сумщины....
Представление нового начальника полиции Сумщины окончилось стрельбой в лесу....
Правда, одного заместителя, первого, ему все еще не хватает....
Бывшая пресс-секретарь главы Сумкой облгосадминистрации времен президентства Виктора Януковича Любовь Карпенко стала советницей нынешнего главы ОГА Романа Грищенко.... 1
Заболеваемость COVID-19 на Сумщине уменьшилось в 1,4 раза, впрочем отменять карантинный режим еще рано....