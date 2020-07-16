Турки хотят построить на Сумщине асфальтные заводы и ремонтировать дороги Сумщина уже не справляется с реализацией программы «Большое строительство». Будут привлекать турков.

Сегодня, 28 июля, в Сумы приехал владелец группы компаний AKAOGLU GROUP Оздемир Акаоглу. Во время разговора главы Сумской облгосадминистрации Романа Грищенко с турецкими предпринимателями обсуждали возможность инвестирования в дорожную отрасль. В частности, инвесторы готовы построить в Сумской области асфальтные заводы. Также, по словам Романа Грищенко, они имеют возможность на тендерных процедурах принять участие в строительстве дорог.