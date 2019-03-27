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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:55410

Губернатор Сумщины хочет отдать сумской аэропорт туркам

Инвестиции в логистику увеличат объемы экспорта продукции производителей Сумщины.

Об этом глава Сумской облгосадминистрации отметил во время презентации перспективы развития сумского аэропорта турецким предпринимателям, которые приехали сегодня в Сумы.

«Поскольку транспортное сообщение на Сумщине улучшается за счет реализации программы «Большая стройка» (Smile - Ред.), сегодня мы можем развивать и авиасообщение, - отметил Роман Грищенко. - Сейчас рассматривается возможность авиасообщения с европейскими странами, Турцией, Китаем, Казахстаном. Поэтому мы предлагаем инвесторам из Турции создание международного воздушного хаба «Аэропорт-Сумы».

Справка

Реконструкция и развитие ОКП «Аэропорт-Сумы» до класса - В (4C). Сумма инвестиций: 78,3 млн долларов США. Суть проекта: проведение полной реконструкции аэровокзального комплекса; - ремонт взлетно-посадочной полосы и рубежноӥ дорожки; ремонт перрона; замена ограждения периметра аэродрома; замена светосигнального оборудования аэродрома; приобретение современных технических средств контроля за авиационной безопасностью; приобретение и модернизация спецтехники, - ремонт и реконструкция боксов для спецтехники и др.

Экономика Инвестиции Сумской аэропорт Турки
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