Губернатор Сумщины хочет отдать сумской аэропорт туркам

Об этом глава Сумской облгосадминистрации отметил во время презентации перспективы развития сумского аэропорта турецким предпринимателям, которые приехали сегодня в Сумы.
«Поскольку транспортное сообщение на Сумщине улучшается за счет реализации программы «Большая стройка» ( - Ред.), сегодня мы можем развивать и авиасообщение, - отметил Роман Грищенко. - Сейчас рассматривается возможность авиасообщения с европейскими странами, Турцией, Китаем, Казахстаном. Поэтому мы предлагаем инвесторам из Турции создание международного воздушного хаба «Аэропорт-Сумы».
Реконструкция и развитие ОКП «Аэропорт-Сумы» до класса - В (4C). Сумма инвестиций: 78,3 млн долларов США. Суть проекта: проведение полной реконструкции аэровокзального комплекса; - ремонт взлетно-посадочной полосы и рубежноӥ дорожки; ремонт перрона; замена ограждения периметра аэродрома; замена светосигнального оборудования аэродрома; приобретение современных технических средств контроля за авиационной безопасностью; приобретение и модернизация спецтехники, - ремонт и реконструкция боксов для спецтехники и др.
Сторонами подписания стали глава Сумской облгосадминистрации Роман Грищенко, мэр Сум Александр Лысенко и руководитель группы компаний «AKAOGLU GROUP» Оздемир Акаоглу....
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