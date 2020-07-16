Губернатор Сумщины предложил туркам городской парк под строительство крытого аквапарка

В частности, во время презентации, как привлекательный инвестиционный проект, рассматривался любимое место отдыха жителей областного центра - сумской городской парк имени И. Н. Кожедуба (к которому он как глава ОГА нее имеет никакого отношения, так как это городская собственность – Ред.).
«Парк расположен в самом центре г. Сумы, его площадь -58 га. Возможности: создание современного парка аттракционов на базе парка; создание площадок для концертов, массовых мероприятий; создание зон для занятий физкультурой и спортом, - рассказал Роман Грищенко. - Также среди перспектив развития парка - строительство крытого аквапарка. Именно городской парк им. И. Н. Кожедуба рассматривается как одно из мест его строительства. Также мы можем предложить и другие участки, которые осмотрим с вами позже».
Представитель компании инвестора сообщил, что они готовы инвестировать в развитие туризма на Сумщине. Также их интересует вопрос развития сумского аэропорта. Губернатор также предложил строить гостиницы возле озера Чеха. Спросил ли он об этом у сумчан, не сообщается…
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