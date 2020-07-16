Губернатор Сумщины предложил туркам городской парк под строительство крытого аквапарка Об объектах туристической отрасли, которые могут стать интересными для турецких иностранных инвесторов, рассказал, представляя инвестиционный потенциал Сумщины, глава Сумской облгосадминистрации Роман Грищенко.

В частности, во время презентации, как привлекательный инвестиционный проект, рассматривался любимое место отдыха жителей областного центра - сумской городской парк имени И. Н. Кожедуба (к которому он как глава ОГА нее имеет никакого отношения, так как это городская собственность – Ред.).

«Парк расположен в самом центре г. Сумы, его площадь -58 га. Возможности: создание современного парка аттракционов на базе парка; создание площадок для концертов, массовых мероприятий; создание зон для занятий физкультурой и спортом, - рассказал Роман Грищенко. - Также среди перспектив развития парка - строительство крытого аквапарка. Именно городской парк им. И. Н. Кожедуба рассматривается как одно из мест его строительства. Также мы можем предложить и другие участки, которые осмотрим с вами позже».

Представитель компании инвестора сообщил, что они готовы инвестировать в развитие туризма на Сумщине. Также их интересует вопрос развития сумского аэропорта. Губернатор также предложил строить гостиницы возле озера Чеха. Спросил ли он об этом у сумчан, не сообщается…