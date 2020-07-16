В Сумах подписали меморандум о сотрудничестве по инвестиционной деятельности с турками Сторонами подписания стали глава Сумской облгосадминистрации Роман Грищенко, мэр Сум Александр Лысенко и руководитель группы компаний «AKAOGLU GROUP» Оздемир Акаоглу.

«Сумская область является перспективным регионом с точки зрения инвестиционной привлекательности, имеет все возможности постоянно представлять инвестиционные проекты и создать привлекательный инвестиционный климат для привлечения иностранных инвесторов», - отметил Роман Грищенко в ходе подписания Меморандума.

Целью данного Меморандума о сотрудничестве общая организация и координация взаимодействия между Сторонами в рамках реализации инвестиционных проектов, а также проведения совместных мероприятий по развитию промышленных и инфраструктурных объектов на территории Сумской области.

Во время встречи уже обговорили инвестиции турецкой компании в строительство дорог, сумской аэропорт, туризм.