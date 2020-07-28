«Food Centre-СумДУ» и роменский «Рятувальник» разошлись миром Сегодня, 28 июля, в Сумах прошла контрольная игра между сумской и роменской командами.

В манеже СумГУ подопечные Ивана Скицко сыграли вничью 4:4 с роменским «Рятувальником». В составе сумской команды отличились Денис Зеленкевич, Артем Петренко и Алексей Заволова. Еще один мяч Дмитрий Баранник забил в собственные ворота. За роменчан трижды отличился тот же Дмитрий Баранник и Владислав Радченко.