«Food Centre-СумДУ» и роменский «Рятувальник» разошлись миром

В манеже СумГУ подопечные Ивана Скицко сыграли вничью 4:4 с роменским «Рятувальником». В составе сумской команды отличились Денис Зеленкевич, Артем Петренко и Алексей Заволова. Еще один мяч Дмитрий Баранник забил в собственные ворота. За роменчан трижды отличился тот же Дмитрий Баранник и Владислав Радченко.
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