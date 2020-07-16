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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:57269

Путивльский пожарный нуждается в помощи

В нашей помощи нуждается настоящий Герой - пожарный, член национальной сборной Украины по панкратиону 2012-2013 годов, серебряный призёр чемпионата мира 2012 года, серебряный и бронзовый призёр чемпионата Европы 2013 года, Александр Стрельников.

На днях пришли не утешительные результаты анализов.

У Александра обнаружена большая опухоль в грудной клетке, которая давит на сердце и магистральные сосуды - неходжкинская крупноклеточная лимфома. Опухоль увеличивается на 1 см в месяц, критический размер опухоли 14 см... Осталось всего 4см,а это 3-4 месяца...

Необходимо срочно начинать лечение!

Предложено два варианта:

1. Лечение в Украине - это 6 курсов химиотерапии по 50 000 гривен каждая, но оперировать опухоль в нашей стране никто не берётся, так как она находиться в непосредственной близости к сердцу, а гарантии позитивного результата от химиотерапии никто не даёт...

2. Лечение в Израиле, в которое входит химия и операция, даёт позитивный прогноз 75-85%, но стоит от 100 000 долларов...

4149439002002453, Стрельникова Татьяна Васильевна, мать

4149439045515990, Стрельников Юрий, отец

Общество
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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