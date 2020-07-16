Путивльский пожарный нуждается в помощи

На днях пришли не утешительные результаты анализов.
У Александра обнаружена большая опухоль в грудной клетке, которая давит на сердце и магистральные сосуды - неходжкинская крупноклеточная лимфома. Опухоль увеличивается на 1 см в месяц, критический размер опухоли 14 см... Осталось всего 4см,а это 3-4 месяца...
Необходимо срочно начинать лечение!
Предложено два варианта:
1. Лечение в Украине - это 6 курсов химиотерапии по 50 000 гривен каждая, но оперировать опухоль в нашей стране никто не берётся, так как она находиться в непосредственной близости к сердцу, а гарантии позитивного результата от химиотерапии никто не даёт...
2. Лечение в Израиле, в которое входит химия и операция, даёт позитивный прогноз 75-85%, но стоит от 100 000 долларов...
4149439002002453, Стрельникова Татьяна Васильевна, мать
4149439045515990, Стрельников Юрий, отец