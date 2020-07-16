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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:31297

На Середина-Будщине продолжают усиливать карантин

В Середина-Буде состоялось внеочередное заседание районной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Участники обсудили противоэпидемический состояние, а также распространение острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом среди населения Середина-Будского района.

По результатам докладов и с учетом обсуждений, комиссией было введены дополнительные ограничительные мероприятия на территории района и приняты следующие решения:

- Середина-Будскому отделению полиции Шосткинского отдела полиции Главного управления Национальной полиции Украины в Сумской области провести работу по недопущению осуществления нелегальных перевозок пассажиров на территории района. В случае выявления нарушений обеспечить реагирования в соответствии с законодательством Украины;

- КНП «Середина-Будская центральная районная больница» временно приостановить проведение профилактических медицинских осмотров;

- главам городского, поселкового, сельских советов, органам государственной власти, руководителям учреждений, организаций, предприятий ограничить прием и обслуживание граждан, а также отменить или максимально перевести в режим телефонных или видеоконференций все совещательные мероприятия и заседания коллегиальных и совещательных органов (в частности общественных слушаний и обсуждений), в том числе органов местного самоуправления (за исключением исключительных случаев);

- с 26.07.2020 временно приостановить движение пригородного и междугородного общественного транспорта через населенные пункты Середина-Будского района, а именно: по маршруту «Середина-Буда - Журавка», «Середина-Буда - Нововасилевка», «Середина-Буда - Пигаревка», «Середина-Буда - Рожковичи», «Шостка - Очкино», «Шостка - Нововасилевка», «Середина-Буда - Шостка через Уралово», «Середина-Буда - Шостка через Ямполь», а также ограничить движение междугороднего общественного транспорта по маршруту «Сумы - Знобь-Новгородское» с конечной остановкой в Середина-Буде.

С 27.07.2020 разрешить движение междугороднего общественного транспорта «Середина-Буда - Шостка через Ямполь».

Отменить до особого распоряжения проведения личных приемов граждан во всех органах государственной власти и органах местного самоуправления.

Главам местных советов, территориальному центру социального обслуживания (предоставления социальных услуг) при возникновении необходимости предложено обеспечить доставку населению продуктов питания и предметов первой необходимости.

Общество Карантин Коронавирус
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