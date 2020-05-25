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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:58188

Гражданин России незаконно пересек границу, чтобы попросить статус беженца в Украине (видео)

27 июля недалеко от пункта пропуска «Юнаковка» на Сумщине, группа реагирования пограничников обнаружила 45-летнего гражданина России.

Мужчина в пешем порядке незаконно пересек границу с территории РФ в Украину.

Во время выяснения обстоятельств правонарушения мужчина обратился к сотрудникам Государственной пограничной службы Украины о признании его лицом, которое нуждается в дополнительной защите, как беженец. В ходе беседы россиянин сообщил, что в России он преследуется за политические и религиозные взгляды, а потому не мог там больше оставаться.

После проведения определенных в таких случаях законодательством мер гражданина России направлено в органы Государственной миграционной службы Украины.

Право Беженец Пограничники
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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