В Сумах полиция оперативно задержала насильника Жертвой нападения стала несовершеннолетняя девушка. Правоохранители задержали нападавшего и объявили ему подозрение в совершении сексуального насилия.

Вечером, около десяти часов, двое прохожих, направляясь по своим делам, услышали женские крики. Граждане бросились на помощь, и увидели полуобнаженного мужчину, который напал на девушку. Прохожие оттащили злоумышленника жертвы, и тот убежал, а молодые люди сообщили обо всем увиденном в полицию.

«На место происшествия немедленно прибыл дежурный экипаж патрульной полиции и следственно-оперативная группа Сумского отдела полиции, - комментирует ситуацию Борис Сушицкий, начальник Сумского отдела полиции. - Они опросили и девушку, и свидетелей события, и выяснили, что жертвой нападения стала 16-летняя сумчанка, которая в то время возвращалась домой. Чтобы разыскать и задержать нападавшего, полицейским понадобилось не более 15 минут - мужчина прятался в кустах вблизи места происшествия».

Злоумышленником оказался 35-летний местный житель, ранее неоднократно судимый, в том числе - и за изнасилование.

Сейчас в рамках открытого под процессуальным руководством прокуратуры начато досудебное следствие и назначен ряд экспертиз. Мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины и уже объявили подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 153 УК Украины «Сексуальное насилие». Следователи решают вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.