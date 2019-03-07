11 судей местных судов Сумщины приняли присягу

Вступая в должность, вновь назначенные судьи в присутствии Президента Украины и руководителей судебных органов обещали честно и добросовестно исполнять свои обязанности, объективно, справедливо и квалифицированно осуществлять правосудие от имени Украины, руководствоваться верховенством права и подчиняться исключительно закону. Среди представителей судебной ветви власти, приняли присягу, 11 судей из Сумщины.
Удостоверение судьи и нагрудный знак получили: Татьяна Шияновская - судья Ковпаковского районного суда г. Сумы, Алена Северинова и Оксана Николаенко - судьи Заречного районного суда г. Сумы, Леся Гончаренко - судья Сумского районного суда, Александр Огиенко - судья Тростянецкого районного суда, Наталья Яценко - судья Ахтырского горрайонного суда, Наталья Потий, Ирина Ридзевская и Юлия Шергина - судьи Конотопского горрайонного суда, Игорь Деркач - судья Ямпольского районного суда, Алексей Ситайло - судья Середина-Будского районного суда Сумской области.
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