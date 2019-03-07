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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:07233

11 судей местных судов Сумщины приняли присягу

Сегодня, 28 июля, в Мариинском дворце более 200 судей торжественно присягнули на верность украинскому народу.

Вступая в должность, вновь назначенные судьи в присутствии Президента Украины и руководителей судебных органов обещали честно и добросовестно исполнять свои обязанности, объективно, справедливо и квалифицированно осуществлять правосудие от имени Украины, руководствоваться верховенством права и подчиняться исключительно закону. Среди представителей судебной ветви власти, приняли присягу, 11 судей из Сумщины.

Удостоверение судьи и нагрудный знак получили: Татьяна Шияновская - судья Ковпаковского районного суда г. Сумы, Алена Северинова и Оксана Николаенко - судьи Заречного районного суда г. Сумы, Леся Гончаренко - судья Сумского районного суда, Александр Огиенко - судья Тростянецкого районного суда, Наталья Яценко - судья Ахтырского горрайонного суда, Наталья Потий, Ирина Ридзевская и Юлия Шергина - судьи Конотопского горрайонного суда, Игорь Деркач - судья Ямпольского районного суда, Алексей Ситайло - судья Середина-Будского районного суда Сумской области.

Право Судьи
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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