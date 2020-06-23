Глуховского полицейского будут судить за убийство 3-летней давности

Он обвиняется в убийстве, совершенном по неосторожности (ч. 1 ст. 119 Уголовного кодекса Украины).
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Полтаве.
Как установило следствие, обвиняемый совершил преступление в 2017 году, еще до начала службы в полиции. Во время внезапного конфликта он нанес удар кулаком по лицу 54-летнему жителю г. Бурынь. От удара последний упал на землю, получил перелом затылочной кости и через несколько дней скончался в больнице.
В мае 2020 года материалы этого уголовного производства поступили в территориальное управление Государственного бюро расследований, расположенного в городе Полтаве.
29 мая 2020 года сотруднику полиции было сообщено о подозрении в убийстве, совершенном по неосторожности.
В случае доказательства вины, обвиняемому грозит наказание в виде ограничения свободы на срок от 3 до 5 лет или лишением свободы на тот же срок.
Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Сумской области.
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