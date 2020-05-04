В Сумах на засохшем газоне появилась каменная клумба Работники КП «Зеленстрой» совместно со студентами и преподавателями СНАУ сделали у фонтана «Садко» первую в городе объемную клумбу.

Заведующая кафедрой садово-паркового и лесного хозяйства СНАУ Татьяна Мельник сообщила, что идея объемной клумбы принадлежит студентам вуза. Таким ковровым цветником стремились сделать на суше продолжение радуги, которая исходит из фонтана.

Директор КП «Зеленстрой» Владимир Лаврик рассказал, что для устройства клумбы использовали почти 6300 выращенных работниками коммунального предприятия петуний, 30 мешков цветной мульчи, 2,5 тонны мраморной крошки и цветного гравия.

Зеленстроевцы призывают горожан бережно относиться к композиции, ведь цветы из гравия можно легко повредить. Для фотографирования обустроили специальные островки, которые помогут обезопасить композицию от разрушения. Для ориентира один из таких обозначили смайликом.

Петунии на новой клумбе будут цвести до середины сентября. После декоративную отделку с клумбы уберут и в следующем году используют в новых композициях.

А в ближайшее время сумчане и гости города увидят еще одну оригинальную цветочную композицию у фонтана «Садко» и фонтана «Европейский».