В Сумах провели чемпионат области по теннису

В турнире приняли участие 49 участников.
Девочки до 12 лет: 1 место- Довгопол Елизавета, 2 место- Касьянова Варвара, 3 место- Марченко Ева.
Мальчики до 12 лет: 1 место- Мищенко Иван, 2 место- Бундин Святослав, 3 место- Козлов Всеволод.
Девочки до 14 лет: 1 место- Гриценко София, 2 место- Соловей Екатерина, 3 место- Александренко Алина.
Мальчики до 14 лет: 1 место- Тарасенко Денис, 2 место- Саенко Демид, 3 место- Коваленко Богдан.
Девушки взрослые: 1 место- Барсегян Анна, 2 место- Малёваная Ангелина, 3 место- Кондратюк Дарья.
Юноши взрослые: 1 место- Петрушенко Никита, 2 место- Иванченко Дмитрий, 3 место- Бубенщиков Даниил.