Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:58107

В Сумах провели чемпионат области по теннису

27-28 июля на кортах Теннисной академии проходил Открытый чемпионат Сумщины по теннису.

В турнире приняли участие 49 участников.

Девочки до 12 лет: 1 место- Довгопол Елизавета, 2 место- Касьянова Варвара, 3 место- Марченко Ева.

Мальчики до 12 лет: 1 место- Мищенко Иван, 2 место- Бундин Святослав, 3 место- Козлов Всеволод.

Девочки до 14 лет: 1 место- Гриценко София, 2 место- Соловей Екатерина, 3 место- Александренко Алина.

Мальчики до 14 лет: 1 место- Тарасенко Денис, 2 место- Саенко Демид, 3 место- Коваленко Богдан.

Девушки взрослые: 1 место- Барсегян Анна, 2 место- Малёваная Ангелина, 3 место- Кондратюк Дарья.

Юноши взрослые: 1 место- Петрушенко Никита, 2 место- Иванченко Дмитрий, 3 место- Бубенщиков Даниил.

Спорт
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Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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