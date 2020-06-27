Сумские пляжницы победили в Турции

В нем приняли участие две сумские пары, которые пробились в финал. В решающем матче Марина Гладун и Дарья Ковалева обыграли Владу Фенько и Елену Болотникову.
В Новой Каховке состоялся чемпионат Украины среди младших юношей и девушек до 16 лет....
18-21 июля в Запорожье проходил чемпионат Украины по пляжному волейболу среди спортсменов до 20 лет....
Сегодня, 13 июля, в Сумах завершился чемпионат города по пляжному волейболу....
1-2 июля прошло Открытое первенство КДЮСШ «Авангард» по пляжному волейболу среди девушек 2007 г.р. и младше....
26-27 июня в Сумах проходил чемпионат Украины по пляжному волейболу среди юношей и девушек до 17 лет....