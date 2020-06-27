Сумские пляжницы победили в Турции На выходных в турецком Marmara Ereglisi проходил турнир по пляжному волейболу.

В нем приняли участие две сумские пары, которые пробились в финал. В решающем матче Марина Гладун и Дарья Ковалева обыграли Владу Фенько и Елену Болотникову.