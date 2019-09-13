В Шостке «Кулішеві читання» пройдут в новом формате

«Спільно з Шосткинською РДА проведемо літературно-художній захід у селищі Гуково», – сообщил Игорь Фатун.
Мэр Николай Нога дал распоряжение провести праздник в новом формате. «Треба знайти новий формат, тобто треба підготувати заходи, і водночас не порушувати правила карантину», – подчеркнул городской голова, пишет Шостка.INFO.
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