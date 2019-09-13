В Шостке «Кулішеві читання» пройдут в новом формате 6 августа на Шосткинщине пройдут традиционные «Кулішеві читання», об этом проинформировал на аппаратном совещании в горисполкоме начальник отдела культуры Игорь Фатун.

«Спільно з Шосткинською РДА проведемо літературно-художній захід у селищі Гуково», – сообщил Игорь Фатун. Мэр Николай Нога дал распоряжение провести праздник в новом формате. «Треба знайти новий формат, тобто треба підготувати заходи, і водночас не порушувати правила карантину», – подчеркнул городской голова, пишет Шостка.INFO.