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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:22197

В Шостке «Кулішеві читання» пройдут в новом формате

6 августа на Шосткинщине пройдут традиционные «Кулішеві читання», об этом проинформировал на аппаратном совещании в горисполкоме начальник отдела культуры Игорь Фатун.

«Спільно з Шосткинською РДА проведемо літературно-художній захід у селищі Гуково», – сообщил Игорь Фатун.

Мэр Николай Нога дал распоряжение провести праздник в новом формате. «Треба знайти новий формат, тобто треба підготувати заходи, і водночас не порушувати правила карантину», – подчеркнул городской голова, пишет Шостка.INFO.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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