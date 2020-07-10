На Сумщине пограничника оштрафовали на 12,5 тыс. грн за пьяную езду Осужден инспектор пограничной службы Сумского пограничного отряда. Об этом информирует пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Сообщается, что в суде доказано, что старший сержант ГПСУ в марте текущего года, управляя личным автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, был остановлен полицейскими и доставлен в Кролевецкий отдел полиции.

Тогда же он пытался дать одному из офицеров патрульной полиции взятку в размере 2 тыс. грн., пытаясь таким образом избежать административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, однако был задержан.

«Вироком Шосткинського міськрайонного суду Сумської області вказаного прикордонника за керування автомобілем напідпитку притягнуто до адміністративної відповідальності зі сплатою штрафу в розмірі 12,5 тис. грн., а за вчинення корупційного злочину, передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України, у дисциплінарному порядку звільнено з військової служби», – говорится в сообщении, пишет Шостка.инфо.