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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:395

На Сумщине пограничника оштрафовали на 12,5 тыс. грн за пьяную езду

Осужден инспектор пограничной службы Сумского пограничного отряда. Об этом информирует пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Сообщается, что в суде доказано, что старший сержант ГПСУ в марте текущего года, управляя личным автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, был остановлен полицейскими и доставлен в Кролевецкий отдел полиции.

Тогда же он пытался дать одному из офицеров патрульной полиции взятку в размере 2 тыс. грн., пытаясь таким образом избежать административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, однако был задержан.

«Вироком Шосткинського міськрайонного суду Сумської області  вказаного прикордонника за керування автомобілем напідпитку притягнуто до адміністративної відповідальності зі сплатою штрафу в розмірі 12,5 тис. грн., а за вчинення корупційного злочину, передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України, у дисциплінарному порядку звільнено з військової служби», – говорится в сообщении, пишет Шостка.инфо.

Право Пьяный за рулем
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