В Сумах лишний пассажир разбил дверь коммунального автобуса Инцидент произошел сегодня, 28 июля, около 20:30.

Водитель автобуса № 57А, следовавшего в направлении Барановки, осуществлял посадку / высадку пассажиров на остановке «Центральная проходная ПАО «Сумское НПО». Сверив соответствие количества пассажиров с количеством мест в салоне, кондуктор сообщила остальным людям на остановке о том, что свободных мест уже нет. Закрыв дверь, водитель намеревался двинуться с места, но в это время услышал посторонние звуки. Как оказалось, это разъяренный мужчина, которому не удалось попасть в салон транспортного средства, ударил ногой в дверь. Убедившись, что от эмоций и действий мужчины никто из пассажиров не пострадал, водитель вызвал на место происшествия службу контроля и начальника отдела безопасности движения КП СГС «Электроавтотранс». Разобраться в ситуации помогали и сотрудники патрульной полиции Сумской области, прибывшие на место на обращение представителей предприятия.

О стоимости своих неуправляемых эмоций мужчина узнает уже через несколько дней, а пока автобус снят с линии. Из-за этого случая завтра на каком-то из автобусных маршрутов не будет хватать транспортных средств, сообщает КП СГС «Электроавтотранс».