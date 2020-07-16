У Сумах відкриється виставка «Арвест»

Ерік Айрапетян народився в Єревані, закінчив художньо-театральний інститут, де навчався на факультеті дизайну. Працює в галузі живопису, скульптури, металопластики. Проживає в Сумах 50 років. Роботи знаходяться в музеях України та в приватних колекціях багатьох країн світу. Дизайнерські роботи втілені в архітектурі міста Суми (молодіжний центр «Романтика», дитячий парк «Казка», ресторан «Театральний» та ін.). Попри заглиблення в українську культуру, автор зберіг вірменську автентичність у стилі життя й у мистецтві.
Початок о 18.00.
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