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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:02283

У Сумах відкриється виставка «Арвест»

У п’ятницю, 31 липня, у BureauArt (Воскресенська, 8А) відкриється виставка живопису Еріка Айрапетяна «Арвест».

Ерік Айрапетян народився в Єревані, закінчив художньо-театральний інститут, де навчався на факультеті дизайну. Працює в галузі живопису, скульптури, металопластики. Проживає в Сумах 50 років. Роботи знаходяться в музеях України та в приватних колекціях багатьох країн світу. Дизайнерські роботи втілені в архітектурі міста Суми (молодіжний центр «Романтика», дитячий парк «Казка», ресторан «Театральний» та ін.). Попри заглиблення в українську культуру, автор зберіг вірменську автентичність у стилі життя й у мистецтві.

Початок о 18.00.

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8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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