У трех человек обнаружили гепатит во время акции-тестирование в центре Сум (видео) На Покровской площади в Сумах людей тестировали на вирусный гепатит.

Из более сотни сумчан, которые прошли тестирование, у трех обнаружили гепатит, пишет Суспільне.

Акция длилась около двух часов. Ее устроили по случаю Всемирного Дня борьбы с вирусными гепатитами.

До начала тестирования у лаборатории на колесах собралась очередь из людей, желающих пройти обследование. Прием начался в 16.00. Экспресс-тестирование, 15 минут ожидания результата - и пациент узнает о своем статусе.

«Шла мимо, смотрю: стоит машина, лаборатория. Решила себя проверить. Сейчас распространяется болезнь, все опасаются», - рассказала Галина Горева, которая решила пройти тестирование.

«Прочитал об этом мероприятии в Facebook, решил посетить. В прошлом году тоже проходил тестирование», - рассказал Александр Вороненко.

Тестирование на Покровской площади организовали представители общественной организации «Клуб «Шанс» совместно со специалистами областной инфекционной больницы. Сейчас на Сумщине на учете состоят 4500 человек, больных гепатитами, из них большинство имеют именно гепатит С.

«Сумщина держится в тройке областей с высоким уровнем заболеваемости гепатитами, - рассказала главная инфекционистка области Ирина Троцкая. - Это связано именно с высоким уровнем диагностики. В области уже несколько лет работает программа «Антигепатит». В рамках этой, а также государственной программы, пролечено более 1500 человек».

Кроме прохождения экспресс-теста, каждый мог получить рекомендации по профилактике вирусных гепатитов и алгоритм действий в случае обнаружения инфекции.

«Парадокс в том, что больные гепатитом в девяти из десяти случаев узнают поздно о своем диагнозе. Сверхважно выявить болезнь на ранних стадиях. Сейчас в Украине все лечится, и наша задача - донести обществу, что раз в полгода тестирование - это нормально, как на гепатиты, так и ВИЧ», - считает руководитель «Клуба «Шанс» Андрей Букин.

На акции также можно было проконсультироваться со специалистами «Клиники, дружественной к молодежи». В этом учреждении могут пройти тестирование сумчане в возрасте от 14 до 25 лет.

«В этом году мы имеем возможность тестирования на ВИЧ, гепатиты В и С, сифилис одним быстрым тестом с одного прокола пальца. Результат - через 15 минут», - рассказала заведующая клиники Владлена Концевич.

Экспресс-тесты имеют точность более 95%. При условии получения положительного результата люди должны пройти дополнительное обследование в инфекционной больнице.