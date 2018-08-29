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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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У Сумах оголосили конкурс проєктів для участі у фестивалі «Ніч міста»

5 вересня, на День міста, планується проведення щорічного фестивалю «Ніч міста».

Тема: «Фізична відстань не має значення». Термін реалізації проєкту: 5 вересня 2020 року.

Концепція: мистецтво повинне бути доступним у будь-який час на будь-якій відстані. Не важливо, як далеко від точки мистецтва ти знаходишся, важливо те, як ти його сприймаєш. Створюй мистецтво, фантазуй. Вмикай свою творчість на повну!

Під час розробки проєкту звертайте увагу на правила та обмеження карантинного періоду!

Для участі у конкурсі необхідно заповнити Google форму: https://forms.gle/52s8gE3NSdTPrZf1A.

Локації: центральні вулиці міста, внутрішні дворики центру міста, парки, площі, галереї та інші культурні інституції міста.

Учасники:

- художники

- фотографи

- урбаністи

- актори

- творчі об’єднання

- громадські організації

- музиканти

- театри

- галереї

- музеї…

До розгляду приймаються інсталяційні, художні, перформативні (театральні), музичні проєкти, світлові та відео шоу, які можуть бути виграшно представлені в нічному урбаністичному просторі.

Конкурсні вимоги:

• Проєкт має відповідати темі, меті та концепції фестивалю «Ніч міста»;

• Проєкт повинен мати чіткий план реалізації;

• Проєкт повинен мати реалістичний бюджет.

Важливим фаховим критерієм відбору є висока художня якість проєкту. Це встановлюється у результаті експертної дискусії залучених членів до фестивалю «Ніч міста».

Вітаються проєкти з підтвердженими джерелами фінансування, однак це не є обов’язковою вимогою.

Для участі у конкурсі необхідно заповнити Google форму, де потрібно вказати:

• Заявку про участь у конкурсі, що містить інформацію про назву проєкту, куратора проєкту (ім’я, прізвище, контакти);

• Інформацію про учасників: куратора, художників, інших учасників;

• Опис проєкту: обов’язково – концепція, орієнтовна структура, опис експозиційного матеріалу або його візуалізація в електронному вигляді (малюнок, фото як приклад); додатково: принципи архітектурно-художнього рішення);

• Бюджет проєкту.

Кінцевий термін подачі пропозицій – 12 серпня 2020 року.

Питання, додаткову інформацію, матеріали щодо проєкту з поміткою «фестиваль Ніч міста» надсилаються на електронну адресу: projectsumy@gmail.com.

Відбір проєктів та визначення проєкту до реалізації буде здійснено експертною радою фестивалю «Ніч міста» до 16 серпня 2020 року.

Досуг Ніч міста Ночь города
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