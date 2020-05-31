«Укрзалізниця» показала сумчанам комбинацию из трех пальцев Именно так охарактеризовал ответ «Укрзалізниці» о невозможности возвращения докарантинных поездов эксперт по транспорту Дмитрий Власенко.

Об этом он написал в Фейсбуке.

«Комбинация из трех пальцев, А НЕ ПОЕЗДА ЖИТЕЛЯМ СУМЩИНЫ!

Хочу «порадовать» жителей Сумщины. В ближайшее время в Херсон, Одессу, Николаев, Харьков и т.д. Вы будете ездить «перекладными», «бла-бла-карами», автобусами или ходить пешком, желательно в маске и придерживаться социальной дистанции!

Поезда 775/776 Харьков-Киев (через Сумы, с группой прицепных вагонов Харьков-Херсон), 123/124 Киев-Константиновка, 213/214 Сумы-Одесса в ближайшее время назначены НЕ БУДУТ!!!

Такие «шедевры» в виде стандартных отписок от «Укрзалізниці» я получаю уже более 10 лет.

Этот бюрократический монстр не хочет возвращать поезда, которые были отменены на период карантина!

Как обычно, УЗ жалуется, что у них все плохо, вагонов нет, поезда убыточны и т.п.

Сейчас в области пассажирского хозяйства полный хаос. Члена правления, польского пана Марчина Целеевского, который отвечал за пассажирский сектор УЗ, получал 500 000 зарплаты и ничего толком не делал, был уволен. И теперь УЗ чудит по полной.

Какой их основной месседж.

1. Если внимательно почитать, то УЗ намекает, что Сумщина это обычная «дыра», которая никогда не формировала пассажиропотока и поэтому ей поезда не нужны, даже те, которые были раньше.

2. На поезда из Киева полно свободных мест во всех направлениях и жителям Сумщины надо ехать в Киев, чтобы оттуда ехать дальше.

А понимает «Укрзалізниця», что путешествия с пересадками увеличивают риск заражения коронавируса. Дополнительное посещение мест скопления людей, каковы пересадочные станции как раз этому и способствует.

Еще какие проблемы несут такие нелепые действия УЗ?

Сейчас стартует приемная кампания. Ранее из Конотопа и Сум в Харьков курсировало 5 пар поездов. Сейчас один на 3 дня. В неудобное время. Ехать реально ничем, абитуриенты пойдут пешком.

Станция Конотоп превратилась из мощного железнодорожного узла на платформу для электричек. Сумы - еще хуже.

Это начало уничтожения железнодорожного сообщения на Сумщине.

С такими действиями, работники станций и дирекций скоро пойдут на биржу труда (если уже yt пошли), а их семьи останутся без кормильцев. Почему? Нет поездов - нет работников, которые их обслуживают.

Александр Скичко и подкомитет железнодорожного транспорта недавно выразили недоверие руководителю УЗ. Думаю уже пора.

Те, кто писал ответ, должны быть уволены со своих должностей! Потому что директор по пассажирским перевозкам Толкачев А.В. ну никак не отрабатывает свои 150 000 зарплаты, а наоборот вредит обществу.

Юрий Кисель, обращаюсь к Вам как к председателю профильного комитета ВР. Регион фактически без железнодорожного сообщения. Сделайте хоть что-то.

А Сумские нардепы Татьяна Рябуха, депутат Игорь Васильев, видимо, и не знают о существовании этой проблемы. Потому что джипами с климат-контролем можно ехать куда угодно.

Сумской областной государственной администрации и Роману Грищенко писать бумажки уже нецелесообразно, надо ехать в «Укрзалізницю» и решать вопрос!

Простым жителям Сумщины. Не будьте пассивными. Звоните на горячую линию Кабмина - 1545, Укрзалізниці - 0800503111 и требуйте возврата отмененных поездов по списку выше. Вода камень точит», - написал он.