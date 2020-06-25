Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:11202

Сумские хоккеистки выиграли чемпионат Беларуси

ХК «Минск» выиграл «золото» чемпионата Беларуси по хоккею на траве.

В четвертом матче финальной серии до трех побед ХК «Минск», за который играют ждве воспитанницы сумского хоккея Евгения Керноз и Ольга Куровская, преодолел сопротивление гродненского «Ритма» и выиграл со результатом 4:2. Таким образом, счет в серии стал 3:1 в пользу минчанок.

В отличие от третьего матча серии, который завершился буллитами, на этот раз минчанки с самого начала взяли инициативу в свои руки и заслуженно праздновали успех. В рядах столичной дружины отличились Ольга Куровская, Наталья Штин, Анастасия Сыс и Юлия Юбко. У хозяек площадки взятие ворот оформили Юлия Курганская и Ольга Хомко.

Впереди у команд розыгрыш Кубка Беларуси, который пройдет 3-5 августа в Барановичах.

Спорт Хоккей на траве
view counter

По тематике

МСК «Сумчанка» снова чемпион
13.07.2020 17:54

МСК «Сумчанка» снова чемпион

10-13 июля в Сумах прошел заключительный тур чемпионата Украины по хоккею на траве среди женских команд....

В Сумах прошел детский турнир по хоккею на траве
03.07.2020 17:25

В Сумах прошел детский турнир по хоккею на траве

1-3 июля в детском парке «Сказка» на хоккейном стадионе состоялся Открытый детский турнир по хоккею на траве «Сумские звездочки» среди...

Сумские хоккеистки продолжают забивать за «Минск»
30.06.2020 15:07

Сумские хоккеистки продолжают забивать за «Минск»

26-27 июня прошли игры 8-го тура чемпионата Беларуси по хоккею на траве среди женских команд....

В Сумах завершился третий тур чемпионата Украины по хоккею на траве
26.06.2020 15:09

В Сумах завершился третий тур чемпионата Украины по хоккею на траве

Сегодня, 26 июня, в Сумах в детском парке «Сказка» прошли последние игры 3-го тура чемпионата Украины по хоккею на траве...

«Сумчанка» вышла на первое место в чемпионате Украины
25.06.2020 21:50

«Сумчанка» вышла на первое место в чемпионате Украины

Удивительно, но факт МСК «Сумчанка» после двух туров чемпионата Украины по хоккею на траве бал на втором месте....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.