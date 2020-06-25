Сумские хоккеистки выиграли чемпионат Беларуси

В четвертом матче финальной серии до трех побед ХК «Минск», за который играют ждве воспитанницы сумского хоккея Евгения Керноз и Ольга Куровская, преодолел сопротивление гродненского «Ритма» и выиграл со результатом 4:2. Таким образом, счет в серии стал 3:1 в пользу минчанок.
В отличие от третьего матча серии, который завершился буллитами, на этот раз минчанки с самого начала взяли инициативу в свои руки и заслуженно праздновали успех. В рядах столичной дружины отличились Ольга Куровская, Наталья Штин, Анастасия Сыс и Юлия Юбко. У хозяек площадки взятие ворот оформили Юлия Курганская и Ольга Хомко.
Впереди у команд розыгрыш Кубка Беларуси, который пройдет 3-5 августа в Барановичах.
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