Сумские хоккеистки выиграли чемпионат Беларуси ХК «Минск» выиграл «золото» чемпионата Беларуси по хоккею на траве.

В четвертом матче финальной серии до трех побед ХК «Минск», за который играют ждве воспитанницы сумского хоккея Евгения Керноз и Ольга Куровская, преодолел сопротивление гродненского «Ритма» и выиграл со результатом 4:2. Таким образом, счет в серии стал 3:1 в пользу минчанок.

В отличие от третьего матча серии, который завершился буллитами, на этот раз минчанки с самого начала взяли инициативу в свои руки и заслуженно праздновали успех. В рядах столичной дружины отличились Ольга Куровская, Наталья Штин, Анастасия Сыс и Юлия Юбко. У хозяек площадки взятие ворот оформили Юлия Курганская и Ольга Хомко.

Впереди у команд розыгрыш Кубка Беларуси, который пройдет 3-5 августа в Барановичах.