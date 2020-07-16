На Сумщине еще 13 случаев коронавируса

За последние сутки подтверждено 13 новых случаев. Выздоровело 4 человека, всего – 335. Продолжают болеть 125. За все время пандемии умерло 7 человек с диагнозом COVID-19.
В Украине за сутки выявили 1022 случая (всего - 67597), 21 человек умер (всего - 1650), выздоровело 650 (всего - 37394). Продолжают болеть – 28553.
По состоянию на 29 июля в Сумской области 467 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
В Середина-Буде состоялось внеочередное заседание районной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций....
По состоянию на 28 июля в Сумской области 454 случая заболевания коронавирусной инфекцией....
На утро 28 июля в Сумской области подтверждено 454 случая заболевания COVID-19....
Сегодня в зале заседаний Середина-Будского районного совета состоялось внеочередное заседание районной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с...