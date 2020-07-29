На Сумщине уже 467 случаев коронавируса: подробности По состоянию на 29 июля в Сумской области 467 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 13 человек (Сумы - 6, Сумский р-н - 1, Ромны - 1, Роменский р-н - 1, Конотоп - 1, Конотопский р-н - 1, Недригайлов - 1, Середина-Будский р-н - 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 335 человек, из них 4 - за прошедшие сутки (Сумской р-н - 2, Ахтырка - 1, Ахтырский р-н - 1).

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 146 случаев заболевания (95 человек вылечились), в Сумском районе – 25 (20), г. Ахтырка - 35 (27), г. Конотоп - 26 (19), Конотопский район - 27 (24 вылечилось, 2 умерло), Кролевецкий район – 39 (32 вылечилось, 2 умерло), г. Шостка - 17 (16, 1 умерла), Тростянецкий район – 37 (34 вылечилось, 2 умерло), Роменский район – 7 (4), Недригайловский район – 3 (1), г. Ромны – 25 (13), Глуховский район – 5 (5), г. Глухов – 12 (10), Бурынский район – 3 (3), Ахтырский район – 2 (2), г. Лебедин – 2 (1), Белопольский район – 23 (16), Путивльский район – 9 (9), Краснопольский район – 7 (1), Великописаревский район – 2 (2), Середина-Будский р-н – 14 (0 ).