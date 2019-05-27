В Кролевце гадюка залезла на балкон 28 июля в Фейсбуке кролевчанка Людмила Агеева поделилась фотографией, на которой изображена змея.

Она сообщила, что стала свидетелем, как метровая рептилия лазила по винограду, растущему на балконах людей по проспекту Мира, 8.

Как удалось выяснить корреспонденту, змей здесь видят не впервые, но, чтобы обезопасить людей от опасной змеи, обратиться кролевчанам практически некуда. Ведь ни спасатели города Кролевец, ни специалисты Госпродпотребслужбы, ни коммунальщики не занимаются такими «соседями», у них для этого нет ни средств, ни навыков.

Как рассказал и.о. начальника Кролевецкого отделения полиции Андрей Демченко, люди уже обращались к правоохранителям по поводу обнаружения змеи на своем дворе, и тогда полицейские пытались ее поймать, однако мудрая рептилия больше не появлялась, и проблема была решена сама собой.

В Кролевце этим летом это уже второй случай близкого контакта людей со змеями, в первом - мужчину укусила змея на «5 карьере» во время купания в водоеме. Он обратился в больницу, однако в последний момент отказался от медицинской помощи. По нашим данным, сейчас с ним все в порядке.

Змеи является хладнокровными животными и наиболее активны они именно в жару, поэтому стоит на это обращать внимание. Змею лучше обойти, они, зачастую, сами не нападают, а только защищаются, поэтому не трогайте и не раздражайте его, пишет Сайт Кролевца.