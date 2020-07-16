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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:4591

В большинстве городов дети пойдут в школу 1 сентября, - Степанов

Министерство здравоохранения работает над правилами пребывания учеников в школах.

Об этом в эфире "Сніданку з 1+1" заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

По словам Степанова, в Минздраве есть четкая позиция, что ученики с сентября должны вернуться за парты.

"Дети должны учиться, непосредственно находиться в школе. Главное, чтобы это было безопасно прежде всего для детей. Сейчас мы наблюдаем, что в подавляющем числе городов и районов дети пойдут в школу 1 сентября", - подчеркнул глава Минздрава.

Кроме того, министр рассказал, что в четверг, 30 июля, состоится совещание по подготовке к новому учебному году.

"Завтра будет окончательное решение о правилах (пребывания учеников в школах. - Ред.). Они не сложные. Мы же учитываем, что это дети", - сказал Степанов.

 
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