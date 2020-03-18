Фракция «Европейской солидарности» снова расширяется Сегодня, 29 июля, на сессии Сумского горсовета фракция «Европейская солидарность» заявила о вступлении в нее внефракционного депутата Валерия Заики.

Напомним: Валерий Заика выбирался от партии ВО «Батькивщина», но затем, побив горшки с мэром по поводу КП «Электроавтотранс», вышел из фракции.

А на прошлой неделе, 22 июля, стало известно, что фракцию «Европейская солидарность» покинули депутаты Вячеслав Степченко и Виктория Гробова.