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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:34162

Фракция «Европейской солидарности» снова расширяется

Сегодня, 29 июля, на сессии Сумского горсовета фракция «Европейская солидарность» заявила о вступлении в нее внефракционного депутата Валерия Заики.

Напомним: Валерий Заика выбирался от партии ВО «Батькивщина», но затем, побив горшки с мэром по поводу КП «Электроавтотранс», вышел из фракции.

А на прошлой неделе, 22 июля, стало известно, что фракцию «Европейская солидарность» покинули депутаты Вячеслав Степченко и Виктория Гробова.

Политика Валерий Заика Европейская солидарность Сумской горсовет
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