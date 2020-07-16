На Сумщине умер мужчина, у которого был подтвержден COVID-19 В Недригайлове на Сумщине 29 июля скончался 86-летний мужчина, у которого был подтвержден COVID-19.

Об этом рассказал заместитель директора областного лабораторного центра Михаил Мацюк, пишет Суспільне. По его словам, вирус у него подтвердили вчера. Мужчину госпитализировали в Роменскую ЦРБ.

«Человек умер сегодня, около 5.00. Сейчас идет эпидрасследование», - сказал Михаил Мацюк.

Данные о восьмой смерти, вследствие осложнений от коронавируса в Сумской, войдут в статистику завтра - 30 июля, рассказал он.