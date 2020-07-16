На Сумщине умер мужчина, у которого был подтвержден COVID-19

Об этом рассказал заместитель директора областного лабораторного центра Михаил Мацюк, пишет Суспільне. По его словам, вирус у него подтвердили вчера. Мужчину госпитализировали в Роменскую ЦРБ.
«Человек умер сегодня, около 5.00. Сейчас идет эпидрасследование», - сказал Михаил Мацюк.
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