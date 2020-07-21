У Конотопі проведуть “Узвар фест”

“Узвар фест” запрошує любителів літератури віком від 10 років прочитати улюблений уривок із будь-якого твору та обґрунтування причин цього вибору. На читання учаснику відводиться 4 хвилини, на обґрунтування вибору –2 хвилини. Під час літературного батлу учасники виборюватимуть звання кращого літературознавця Сумщини.
Між виступами номінацій буде проводитись вікторина для глядачів «Відгадай прозовий твір за його початком». З деталями проведення конкурсу можна ознайомитись за посиланням.
Для участі у конкурсі необхідно зареєструватись за одним з номерів телефону: (098) 228-39-79 – Ірина Козлова, (067) 645-30-18 – Тетяна Радько, (096) 174-93-24 — Ольга Качура або безпосередньо перед початком заходу, звернувшись до журі.