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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:06139

У Конотопі проведуть “Узвар фест”

22 серпня у Конотопі відбудеться щорічний фестиваль публічних читань, який має на меті популяризувати читання серед мешканців міста. Захід проходитиме з дотриманням карантинних вимог.

“Узвар фест” запрошує любителів літератури віком від 10 років прочитати улюблений уривок із будь-якого твору та обґрунтування причин цього вибору. На читання учаснику відводиться 4 хвилини, на обґрунтування вибору –2 хвилини. Під час літературного батлу учасники виборюватимуть звання кращого літературознавця Сумщини.

Читачі можуть обирати твір на власний смак, головне, щоб він був прозовим та українською мовою. Якщо ж учасник читатиме уривок із власного твору, то мовні обмеження його не стосуються. Виступ не повинен містити антиукраїнських або прокомуністичних закликів.

Між виступами номінацій буде проводитись вікторина для глядачів «Відгадай прозовий твір за його початком». З деталями проведення конкурсу можна ознайомитись за посиланням.

Для участі у конкурсі необхідно зареєструватись за одним з номерів телефону: (098) 228-39-79 – Ірина Козлова, (067) 645-30-18 – Тетяна Радько, (096) 174-93-24 — Ольга Качура або безпосередньо перед початком заходу, звернувшись до журі. 

 
Досуг Узвар фест
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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