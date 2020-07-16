В Ромнах сбили велосипедистку 28 июля в Межрегиональный центра быстрого реагирования ГСЧС поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло в городе Ромны по улице Сумской.

На место вызова выехали спасатели дежурного спасательного отделения. По прибытию спасатели установили, что произошло дорожно-транспортное происшествие между автомобилем и велосипедом. В результате столкновения пострадала велосипедистка, которая передана врачам скорой помощи. Причины и обстоятельства ДТП сейчас устанавливаются.