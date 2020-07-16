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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:02627

В Ромнах сбили велосипедистку

28 июля в Межрегиональный центра быстрого реагирования ГСЧС поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло в городе Ромны по улице Сумской.

На место вызова выехали спасатели дежурного спасательного отделения.

По прибытию спасатели установили, что произошло дорожно-транспортное происшествие между автомобилем и велосипедом. В результате столкновения пострадала велосипедистка, которая передана врачам скорой помощи. Причины и обстоятельства ДТП сейчас устанавливаются.

Право Дтп
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