В Ромнах сбили велосипедистку

На место вызова выехали спасатели дежурного спасательного отделения.
По прибытию спасатели установили, что произошло дорожно-транспортное происшествие между автомобилем и велосипедом. В результате столкновения пострадала велосипедистка, которая передана врачам скорой помощи. Причины и обстоятельства ДТП сейчас устанавливаются.
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