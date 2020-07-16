«Это просто туфта»: как сумские чиновники готовят программы на рассмотрение горсовету Сегодня, 29 июля, на сессии Сумского горсовета депутаты рассматривали проект решения «О целевой программе автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте на территории Сумской городской объединенной территориальной общины на 2020-2022 годы».

Секретарь горсовета Андрей Баранов, который несколько лет назад курировал в мэрии транспортный отдел, раскритиковал программу, на которую планируется потратить около 40 млн грн бюджетных и средств инвестора.

- Это просто туфта! – заявил он начальнику транспортного отдела Сергею Яковенко, который представлял программу. – Из нее ничего не ясно: ни какая система у нас будет, ни кто будет делать, ни как. Это просто детский сад! Призываю не голосовать за эту программу.

В итоге «за» нашлось всего 10 голосов (для принятия решения необходимо минимум 22).