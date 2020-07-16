В Недригайловской больнице на Сумщине - вспышка COVID-19

В Недригайловской центральной больнице, коронавирус подтвердили у 11 медицинских работников. Об этом рассказал директор областного лабораторного центра Михаил Мацюк.
По его словам, сначала вирус обнаружили у медсестры хирургического отделения. Также - это был первое заведение, куда госпитализировали мужчину с COVID-19, который умер 29 июля.
«Мы обследовали контактных медицинских работников. Вирус обнаружили - у десяти», - отметил М.Мацюк.
Областной лабораторный центр готовит представление на комиссию ТЭБ и ЧС о временном приостановлении деятельности больницы.
«Рекомендуем отправить работников на самоизоляцию и вернуть жесткий карантин в районе», - добавил Михаил Мацюк, пишет Суспільне.
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