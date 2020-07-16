В ДТП на Сумщине пострадали водитель и два пассажира Происшествие произошло сегодня, 29 июля, около 3.30 утра на автотрассе Сумы-Ромны, вблизи села Камышанка Недригайловского района.

Получив сообщение о дорожно-транспортном происшествии, на место аварии немедленно выехала следственно-оперативная группа Недригайловского отделения полиции.

Правоохранители установили, что 58-летний водитель легковушки «Таврия» врезался в дорожный отбойник, в результате чего он сам и двое его пассажиров получили тяжелые телесные повреждения. Сейчас он сам, его 62-летний брат и 39-летняя племянница госпитализированы в областную больницу.

В полиции по факту ДТП начали проверки причин и обстоятельств аварии, по результатам которых будет принято соответствующее процессуальное решение. Одной из возможных причин аварии правоохранители рассматривают версию, что водитель во время движения заснул за рулем.

Работники полиции предупреждают водителей быть осторожными в пути, учитывать все возможные риски и опасности. Не следует садиться за руль, если вы плохо себя чувствуете или устали. Помните: лучше отправиться в путь позже, но гарантированно добраться до пункта назначения в добром здравии и без помех. Будьте ответственными, и всегда счастливо возвращайтесь домой, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.