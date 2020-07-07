На Сумщину движется холодный атмосферный фронт

30 июля на Сумщине: ночью кратковременный дождь, гроза, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью +15 .. + 20 °С, днем +23 .. + 28 °С.
31 июля: без осадков, ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура ночью +10 .. + 15 °С, днем +19 .. + 24 °С.
1 августа: ночью без осадков, днем небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура ночью +10 .. + 15 °С, днем +19 .. + 24 °С.
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