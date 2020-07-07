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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:41357

На Сумщину движется холодный атмосферный фронт

Холодный атмосферный фронт циклона над Скандинавией принесет кратковременные дожди с грозами и понижение температуры воздуха.

30 июля на Сумщине: ночью кратковременный дождь, гроза, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью +15 .. + 20 °С, днем +23 .. + 28 °С.

31 июля: без осадков, ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура ночью +10 .. + 15 °С, днем +19 .. + 24 °С.

1 августа: ночью без осадков, днем небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура ночью +10 .. + 15 °С, днем +19 .. + 24 °С.

Общество Прогноз погоды
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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