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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:07298

Глава сельсовета на Сумщины два года получала незаконные премии

Роменской местной прокуратурой утверждено и 29 июля направлено в суд обвинительный акт в отношении руководительницы одного из сел Недригайловского района по факту противоправного завладения бюджетными средствами путем подделки официальных документов (ч. 4 ст. 191 и ч. 1 ст. 366 УК Украины).

По данным следствия, сельская голова больше двух лет получала ежемесячную премию в размере 150% среднемесячной заработной платы, а также одноразовую премию к государственным праздникам. При этом депутаты на заседании сессии отказали в премировании сельского гловы на 2017 год, а вопрос о ее премировании на 2018 и 2019 годы вообще не выносился на рассмотрение сессии.

За указанный период сельская лова противоправно завладела бюджетными средствами в сумме почти 267 тыс. грн.

Судить также будут и секретаря сельского совета, которая по предварительному сговору с главой села подделала решение сельского совета об установлении надбавок и премирования сельского головы (ч. 1 ст. 366 УК Украины), сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

Право Завладение
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