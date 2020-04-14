«Сумытеплоэнерго» сообщает о восстановлении горячего водоснабжения С 1 августа восстанавливается предоставление услуги по централизованному горячему водоснабжению потребителям, жилые дома которых обеспечиваются услугами от котельных ООО «Сумытеплоэнерго» в районе улиц Белопольское шоссе, Герасима Кондратьева, Роменская, Декабристов, Нахимова, Санаторная.

Тепловики обращают внимание потребителей на необходимости принятия мер по предотвращению аварийных ситуаций на внутридомовых системах горячего водоснабжения (завершение ремонтных работ, перекрытия кранов и т.п.). При возникновении аварийных ситуаций сразу сообщайте аварийно-диспетчерскую службу ООО «Сумытеплоэнерго» по телефонам 78-78-00, 78-78-01 (круглосуточно).