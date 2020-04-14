«Сумытеплоэнерго» сообщает о восстановлении горячего водоснабжения

Тепловики обращают внимание потребителей на необходимости принятия мер по предотвращению аварийных ситуаций на внутридомовых системах горячего водоснабжения (завершение ремонтных работ, перекрытия кранов и т.п.).
При возникновении аварийных ситуаций сразу сообщайте аварийно-диспетчерскую службу ООО «Сумытеплоэнерго» по телефонам 78-78-00, 78-78-01 (круглосуточно).
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