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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:49201

После 5 лет мольб в Сумах начали ремонтировать ул. Новометсенскую

Сегодня, 29 июля, КП «Дорремстрой» начало ремонт дороги на ул. Новоместеснкая.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал депутат Сумского горсовета Владимир Чепик.

«Ремонт дороги по ул. Новомостянская со стороны ул. Троицкая. Через 5 лет ремонт начат. Множество депутатских обращений к мэру и его подчиненным дали свой результат. Всегда приятно выполнять поручения избирателей. Путь был долгим. Но мы это сделали!», - написал он.

Напомним: в Сумах неохотно ремонтируют улицы, тротуары и дворы на участках, которые плохо проголосовали за партию ВО «Батькивщина» на прошлых выборах или где закреплены не правильные депутаты.

Общество Ремонт дорог
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