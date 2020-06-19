Об этом на своей странице в Фейсбуке написал депутат Сумского горсовета Владимир Чепик.
«Ремонт дороги по ул. Новомостянская со стороны ул. Троицкая. Через 5 лет ремонт начат. Множество депутатских обращений к мэру и его подчиненным дали свой результат. Всегда приятно выполнять поручения избирателей. Путь был долгим. Но мы это сделали!», - написал он.
Напомним: в Сумах неохотно ремонтируют улицы, тротуары и дворы на участках, которые плохо проголосовали за партию ВО «Батькивщина» на прошлых выборах или где закреплены не правильные депутаты.
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